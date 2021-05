Inter: il futuro dei nerazzurri vede in primo piano anche la questione dello sponsor in vista della prossima stagione. I piani di Suning

Annata da incorniciare per l’Inter, con lo scudetto conquistato largamente in anticipo e conclusosi con una festa speciale, ieri dopo la partita contro l’Udinese, iniziata con il tanto agognato scudetto alzato al cielo e terminata con il saluto dei giocatori e non solo ai tifosi. Giornata speciale, ovviamente, anche per Steven Zhang che grazie a questo successo è diventato il presidente nerazzurro più giovane a conquistare un trofeo. Adesso, però, c’è da programmare il futuro della ‘Beneamata’: a partire dall’incontro con Antonio Conte e, non per ultima, la questione nuovo sponsor. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, nuovo sponsor: niente Cina, proviene dagli Usa

Inter, non solo il decisivo incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte. A breve i nerazzurri dovranno pensare anche al futuro main sponsor. Quest’ultimo non dovrebbe arrivare dalla Cina, ma bensì dagli Stati Uniti. Molto probabile che, di mezzo, ci sia lo zampino di Oaktree.

Ad ogni modo, Suning attende un’offerta in linea con le aspettative precedenti alla pandemia di Covid-19 (25 milioni di euro a stagione). Un upgrade insomma rispetto al vecchio accordo con Pirelli. Aver conquistato lo scudetto ed essere testa di serie nei prossimi gironi di Champions League, ovviamente, aiuta il club nerazzurro.