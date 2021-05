Il futuro di Ivan Perisic, nonostante un rientro su ottimi livelli, sembra più lontano dall’Inter. Possibile un affare con la Roma: scambio a sorpresa e risposta nerazzurra

Dopo una lunga estate passata nella lista dei papabili partenti, Ivan Perisic ha saputo rilanciarsi ed imporsi nelle gerarchie di Antonio Conte. L’esterno croato ex Bayern Monaco era infatti reduce dal prestito in Germania, e nonostante un modulo che non ne esaltasse le caratteristiche è riuscito comunque a ritagliarsi il suo spazio con il tecnico salentino. Perisic si è infatti rivelato arma utile a sinistra, iniziando a giocare a tutta fascia ed implementando anche la fase difensiva sempre affiancata da un’ottima propensione offensiva naturale. A dispetto però del ritorno su buoni livelli il croato sembra comunque destinato a lasciare l’Inter in estate. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, idea Perisic per la Roma: scambio a sorpresa

Tra gli obiettivi principali dell’Inter c’è l’abbassamento di un monte ingaggi molto pesante che va a gravare sui conti nerazzurri. Nello specifico l’alto stipendio di Perisic incide per ben 5-5,5 milioni di euro netti sulle casse del club di Suning. In questo momento quindi l’esterno croato è dato in partenza, e in questo caso va tenuta d’occhio la situazione della Roma del grande ex Josè Mourinho che potrebbe farci un pensierino.

Lo Special One lo voleva qualche anno fa allo United e potrebbe ripensarci come sostituto di Mkhitaryan, che fin qui non ha accettato l’opzione rinnovo, senza contare che allo United ebbe forti contrasti col portoghese. La Roma potrebbe offrire uno scambio assurdo con Javier Pastore, centrocampista argentino da tempo ai margini e falcidiato dai problemi fisici (guadagna sui 4 milioni), ma l’Inter avrebbe bisogno solo di cash. Prezzo fissato sugli 8 milioni di euro senza scambi.