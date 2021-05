Bastoni-Hakimi: i due giocatori nerazzurri nella top 11 dei migliori Under 23

Inter, i giocatori nerazzurri Achraf Hakimi e Alessandro Bastoni sono stati inseriti nella top 11 degli Under 23 del nostro campionato. Per il difensore nerazzurro il prossimo campionato Europeo ormai alle porte potrebbe consacrarlo definitivamente

INTER BASTONI-HAKIMI TOP 11/ Il campionato di serie A è appena terminato e come succeda con la scuola, anche per i protagonisti di questa stagione, che ha visto trionfare dopo 9 anni di dominio bianconero la squadra nerazzurra, si stilano le classifiche dei migliori. Il sito Opta ha emesso il verdetto sulla top 11 dei migliori Under 23 che si sono distinti nel nostro campionato 2020/21. In questo elenco, in cui vengono scelti i migliori calciatori nati a partire dal 1 gennaio 1998, ci sono anche i due nerazzurri Achraf Hakimi e Alessandro Bastoni. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Questa la formazione che è stata fatta su base statistica dal noto sito sportivo: (3-4-3) Portiere Donnarumma; Difensori: De Light, Romero, Bastoni. Centrocampisti: Locatelli, Villar, Hakimi, McKennie. Attaccanti: Raspadori, Vlahovic e Osihmen. Per molti di loro il prossimo anno potrebbe essere quello della consacrazione, anche se a breve anche l’ormai vicino e atteso Europeo potrebbe dare ulteriori conferme per quelli che vi parteciperanno.