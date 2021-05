Inter: giornate molto importanti per il futuro dei nerazzurri che sono ancora in dubbi sotto tanti punti di vista. Tutti i dettagli

Dopo lo scudetto conquistato, l’Inter si trova davanti ad ore caldissime e decisive per il suo futuro. A partire dalla possibile permanenza di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, questione Nainggolan | La soluzione in tre punti

In tal senso, come spiegato da ‘Sky Sport’, tutta la dirigenza Steven Zhang compreso si trova attualmente in sede in attesa di capire quando ci sarà il confronto tra Conte e il presidente della ‘Beneamata’.