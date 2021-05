Inter: sorteggi dei gironi di Champions League, nessuna certezza di passare per i nerazzurri. Le possibili avversarie per la ‘Beneamata’

Altro che girone semplice. Il rischio per l’Inter, infatti, è quello di giocare partite complicati anche da testa di serie. In attesa della finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City, infatti, prendono forma le urne per sorteggiare la prossima edizione della coppa europea più prestigiosa in assoluto. L’Italia avrà ancora quattro squadre a rappresentarla.

LEGGI ANCHE>>> Inter, ore calde per il futuro | Tutta la dirigenza in sede

Ognuna di queste apparirà in una fascia diversa ai sorteggi di Nyon del 26 agosto. Come detto, i nerazzurri parteciperanno da teste di serie, ma non è detto che ai Campioni d’Italia capiterà un girone semplice. Alla Juventus urna numero due e all’Atalanta la numero 3. Al Milan la quarta fascia, con i rossoneri tornati in Champions dopo un’astinenza lunga sette anni. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, sorteggi Champions League 2021/22: tutte le fasce

1° FASCIA: TESTE DI SERIE

Bayern Monaco

Atletico Madrid

Manchester City

Inter

Sporting Lisbona

Lille

Chelsea (se vince la Champions League, altrimenti lo Zenit)

Vincitrice Europa League, quindi una tra Manchester United e Villareal

2° FASCIA

Real Madrid

Barcellona

Siviglia

Psg

Juventus

Liverpool

Manchester United se non vince l’Europa League

Chelsea se non vince la Champions League

Borussia Dortmund se il Chelsea vince la Champions League e il Manchester United vince l’Europa League

Porto se il Chelsea vince la Champions League e il Manchester United vince l’Europa League



3° FASCIA

Borussia Dortmund se il Manchester City vince la Champions League e il Villareal vince l’Europa League

Porto se il Chelsea vince la Champions League o il Villareal vince l’Europa League

Ajax

Lipsia

Atalanta

Zenit se il Manchester City vince la Champions League

Shakhtar Donetsk, Salisburgo e Benfica (preliminari)