Allegri è il prescelto di Marotta per sostituire Antonio Conte. L’Ad dell’Inter deve però battere la concorrenza di Juventus e Real Madrid

Non c’erano dubbi, Massimiliano Allegri è il prescelto per sostituire Antonio Conte. Il problema, però, è che l’Inter è dietro a Real Madrid (per il dopo Zidane è in lizza pure lo stesso Conte) e Juventus, al momento le priorità del tecnico livornese. Come evidenzia però stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, Marotta e Steven Zhang stan facendo di tutto per provare a battere la concorrenza ‘Merengues’ e bianconera. Per oggi è previsto un affondo con offerta da 10 milioni netti a stagione per tre anni. L’Ad nerazzurro ha un forte ascendente su Allegri, fermo da due anni, per cui non è da escludere che possa davvero riuscire a convincerlo. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, post Conte: Allegri e quello che resta. Intanto Simone Inzaghi esce di scena

Come scritto ieri da Interlive.it, le alternative ad Allegri ‘spaventano’ sia l’Inter che i tifosi. O meglio dire, a questo punto, quelle a Simone Inzaghi che nella tarda serata di ieri ha raggiunto un’intesa con la Lazio per il rinnovo fino a giugno 2024. Lui era il ‘piano B’ allo stesso Allegri, quello diciamo meno traumatico. Ora per la panchina interista in corsa ci sono Sinisa Mihajlovic, proposto alla dirigenza come esattamente Paulo Fonseca. Più lontano Sarri, per il quale servirebbe una mezza rivoluzione tecnica e tattica, mentre stamane qualche fonte fa pure il nome di Sergio Conceicao, fatto già da Interlive.it.