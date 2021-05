Calciomercato Inter: il futuro di Federico Dimarco sembra essere già stato deciso con largo anticipo. I dettagli e la sua destinazione

Tra i tanti giocatori in dubbio, quello che quantomeno al momento sembra essere sicuro della sua permanenza all’Inter è Federico Dimarco. Grazie all’ottima stagione al Verona, pare aver convinto i nerazzurri che desiderano valutarlo con il tecnico che succederà all’ormai ex allenatore della ‘Beneamata’ Antonio Conte. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, big in uscita | Lo vuole Mourinho alla Roma

Calciomercato Inter, Dimarco nerazzurro: a Verona arriva Radu



Federico Dimarco sembra destinato a tornare all’Inter a tutti gli effetti. Il Verona non è riuscito a trattenerlo e così il giocatore italiano si giocherà le sue carte in nerazzurro. In cambio, il Verona accetterebbe l’approdo del portiere Ionut Radu come sorta di ‘rimborso’ per la perdita del giovane giocatore di proprietà della ‘Beneamata’. Tra i due club c’è un ottimo rapporto da anni, quindi non sorprendono tali operazioni.