L’Inter è a caccia di un nuovo allenatore. Tra i nomi di giornata ha preso corpo anche l’ipotesi Sarri. Con lui scambio per un pupillo

Il divorzio tra l’Inter e Antonio Conte ha dato uno scossone importante all’intero ambiente nerazzurro. Il club di Suning ha infatti ufficialmente salutato l’allenatore salentino, che ha riportato lo scudetto a Milano, con un comunicato nella giornata di ieri, aprendo di fatto lo spazio ad una nuova era. Con Allegri ormai molto indirizzato verso la Juventus per raccogliere l’eredità di Pirlo, la panchina dell’Inter resta un rebus in attesa di risoluzione. Tanti i nomi accostati in queste ore al club meneghino, tra i quali spicca anche Maurizio Sarri, ex Napoli, Chelsea e Juve che è stato avvicinato con forza questa mattina, nonostante i dubbi da parte della dirigenza interista non manchino a proposito. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Jorginho con Sarri: scambio col Chelsea

Al momento il profilo di Sarri resta però uno dei più suggestivi, a dispetto delle difficoltà e delle problematiche del caso. Qualora l’ex Napoli arrivasse davvero alla guida dell’Inter potrebbero subire uno scossone anche le strategie di mercato dei nerazzurri, sempre impegnati anche sul fronte cessioni. In questo caso però servirebbe al contempo anche rimodellare la rosa sui dettami tecnici e tattici di Sarri, che potrebbe richiedere il suo pupillo Jorginho, avuto sia in azzurro che al Chelsea.

L’italo-brasiliano sarà impegnato nella finalissima di Champions prima di andare in nazionale in vista degli Europei. In nerazzurro però eventualmente Sarri potrebbe desiderare un regista con le sue caratteristiche e nel caso l’Inter potrebbe provare ad imbastire uno scambio con Marcelo Brozovic, centrocampista croato che senza rinnovo dovrà per forza di cose essere ceduto per evitare l’addio a costo zero. Brozo piace inoltre allo stesso Chelsea e potrebbe integrarsi nella mediana di Tuchel. Dal canto suo lo stesso Jorginho potrebbe desiderare un rientro in Serie A.