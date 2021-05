Guarneri ricorda Burgnich: “Era buono come il pane, se avevi bisogno si faceva in quattro”

Inter, l’ex difensore Aristide Guarneri ha ricordato Tarcisio Burgnich che è venuto a mancare nella giornata di ieri. La Grande Inter perde un altro pezzo che va ad aggiungersi nel Paradiso dei campioni dello sport più bello del mondo

INTER GUARNERI RICORDA BURGNICH/ Sarti, Burgnich, Facchetti è l’inizio di una poesia e non solo di una formazione leggendaria, che tutti i tifosi nerazzurri conoscono a memoria anche se non li hanno mai visti giocare, che purtroppo ha perso un altro componente. Tarcisio Burgnich la ‘Roccia’ nerazzurra, ha lasciato ieri il suo corpo terreno per congiungersi nel Paradiso dei campioni con gli altri suoi compagni. Aristide Guarneri, che era il suo collega di reparto in quell’Inter vincente, lo ha ricordato così: “Una notizia tristissima. Era buono come il pane, parlava poco ma se avevi bisogno si faceva in quattro. In campo e nella vita“.

LEGGI ANCHE >>> Inter, addio Conte | Una separazione sbagliata al momento sbagliato

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, big in uscita | Lo vuole Mourinho alla Roma

Nell’intervista al Corriere della Sera, l’ex difensore ha poi aggiunto: “Lui roccioso, non aveva paura di gettarsi nei contrasti, uscendone sempre integro contrariamente ai suoi avversari. Io puntavo sull’anticipo e sulla velocità. Burgnich si occupava degli attaccanti esterni, come Riva, io dei centravanti puri, come Altafini“. Gli hanno domandato, che ruolo svolgeva invece Armando Picchi e lui ha spiegato: “Herrera aveva inventato il ruolo di libero per lui. E noi difensori giocavamo in sicurezza. Avevamo un lavoro durissimo, anche per consentire a Facchetti le sue leggendarie sgroppate in avanti”.