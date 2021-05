Manca solo l’ufficialità ma ormai è fatta: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. A Milano vorrebbe portare un suo fedelissimo

L’arrivo ormai imminente di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter ha molte chiavi di lettura, soprattutto tecniche, tattiche ed economiche. Il risparmio sull’ingaggio da Conte ad Inzaghi è notevole e questo non è assolutamente secondario, ma la scelta sull’allenatore della Lazio è dettata soprattutto dalla continuità del progetto tecnico: 3-5-2 e impostazione di gioco molto simile al predecessore. Con un grande sogno nel cassetto, come rivelato stamane da ‘Il Messaggero’, che a quanto pare sarebbe già stato fatto presente alla dirigenza interista: vale a dire il suo ‘fedelissimo’ in biancoceleste Luis Alberto.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | De Paul sempre più verso Madrid: incontro con l’agente

Calciomercato Inter, tre grossi ostacoli per Luis Alberto

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Sono almeno tre i grossi ostacoli che rendono al limite dell’impossibile il trasferimento di Luis Alberto (in scadenza nel 2025) con l’Inter. In primis la mancanza di liquidità del club nerazzurro, con la cessione di uno-due big che non muterà certo la situazione; la valutazione del cartellino, tra i 40 e i 50 milioni di euro; Claudio Lotito, che si è sentito ‘tradito’ da Inzaghi e che quindi difficilmente accetterebbe di cedere un suo giocatore, tra i più importanti in assoluto della rosa, all’Inter proprio di Inzaghi. Il Luis Alberto nerazzurro potrebbe verosimilmente essere, o meglio diventare Eriksen, se il mercato lo consentirà…