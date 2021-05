Simone Inzaghi è un estimatore di Andrea Ranocchia, disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di proseguire l’avventura all’Inter

C’è un solo giocatore, tra quelli in scadenza, che ha chance di rimanere all’Inter, ovvero Andrea Ranocchia. In primo luogo perché, essendo molto legato ai nerazzurri, è disposto ad accettare una riduzione sensibile dello stipendio (l’attuale sui 2 milioni) pur di rinnovare il contratto e quindi proseguire l’ormai lunghissima avventura (dura da dieci anni, intervallati dalle esperienze in Premier e alla Sampdoria) con la maglia nerazzurra. In secondo perché Simone Inzaghi è un suo grande estimatore, tanto che in questi ultimi anni ha più volte fatto il suo nome a Lotito. Terzo: un Maksimovic, anche lui a onor del vero stimato dal neo tecnico interista e obiettivo a zero per la difesa, costerebbe di più. Ciò non è un aspetto di poco conto visto che Zhang vuole che venga ridotto il monte stipendi.

Calciomercato Inter, da Ranocchia a Bastoni: rinnovo in forse e rinnovo sicuro

Ricordiamo che Ranocchia è rappresentato da Tullio Tinti (ieri di nuovo in sede), agente dello stesso Inzaghi oltre che di Darmian e Alessandro Bastoni. Per il prolungamento di quest’ultimo sembra davvero, e finalmente tutto fatto. Il classe ’99 firma fino a giugno 2024 con innalzamento dello stipendio a circa 4 milioni di euro bonus inclusi. Il club non vuole privarsene, ma chiaramente il rinnovo non esclude del tutto la cessione. Dipenderà come sempre, a maggior ragione adesso, dal mercato ovvero dalle eventuali offerte che per uno dal suo talento possono arrivare se non sono già arrivate.