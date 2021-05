A meno di offerte importanti, Pirola potrebbe tornare all’Inter e restare almeno per tutto il ritiro. Inzaghi ne valuterà valore e futuro

Il Monza di Christian Brocchi è stato eliminato dal Cittadella nei playoff di Serie B, chiudendo prima del tempo la propria stagione. Un discorso che interessa da vicino anche l’Inter, alla luce della presenza in prestito nella rosa brianzola di Lorenzo Pirola, che scadrà a giugno 2021. I nerazzurri dovranno decidere il suo futuro a breve. Il giovane talento di proprietà del club di Suning ha avuto qualche difficoltà fino a febbraio per poi cominciare ad entrare maggiormente in ritmo con il Monza, tanto da mettere in scena anche diverse prestazioni piuttosto positive. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato, l’Inter valuta il futuro di Pirola: possibile permanenza

A meno di offerte importanti, il giovane Pirola potrebbe tornare e restare almeno nel corso del ritiro estivo dove anche Simone Inzaghi potrebbe valutarlo in ottica permanenza. Si tratterebbe di una soluzione che alla società di viale della Liberazione non dispiacerebbe e potrebbe essere impiegato per allungare le rotazioni difensive da vice Bastoni, peraltro fresco di rinnovo, anche se in queste ore è saltato fuori il nome di Radu, fedelissimo di Inzaghi.

Anche con ritorno il di Dimarco ormai certo ci sarebbe un tassello in più in difesa, ma l’ex Verona, almeno inizialmente può partire come titolare della corsia mancina. Qualora infatti Perisic non dovesse partire, un nuovo terzino potrebbe anche non arrivare.