Zaniolo: “Skriniar è il difensore più fastidioso, uno di quelli che soffro: tosto, arcigno, non molla”

Inter, l’ex nerazzurro Nicolò Zaniolo ha voluto dare un’opinione sia sulla prossima stagione che lo dovrebbe vedere nuovamente in campo, sia sui difensori migliori che ha affrontato nella sua giovane carriera e ha scelto Skriniar

INTER ZANIOLO INTERVISTA/ L’ex giocatore nerazzurro Nicolò Zaniolo, sacrificato nell’ultimo anno di Luciano Spalletti in nerazzurro per arrivare a Radja Nainggolan, è stato intervistato da Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport. Il calciatore, che a causa dell’infortunio non potrà partecipare al prossimo Europeo, è però carico in vista del prossimo campionato. Nella lunga intervista, ha esordito parlando dei difensori più forti che ha incontrato. Queste le sue parole: “Ho incontrato i difensori centrali più forti del mondo: Van Dijk, Chiellini, Sergio Ramos e Skriniar. che è il più fastidioso, uno di quelli che soffro: tosto, arcigno, non molla niente”. Gli hanno fatto notare che, a proposito di tosti che non mollano mai, l’anno prossimo sulla panchina giallorossa siederà José Mourinho e lui ha detto: “Siamo gasati, Mourinho è un grande allenatore, ha vinto tanto, ha grande personalità. Non vedo l’ora di cominciare. Anche se bisogna dar merito a Fonseca, è stato un professionista”. Il tecnico conosce due parole scudetto e Champions anzi con l’Inter ha conosciuto anche la terza: ‘Triplete’.

In merito, il calciatore ha spiegato: “La penso come lui: bisogna puntare al massimo sempre, a nessuno piace perdere. Lui saprà gestire le sfide cruciali, quello che ci è mancato quest’anno”. Gli hanno chiesto se la notorietà è peggio di Skriniar e lui ha risposto: “Sono ancora un ragazzo e c’è gente più scaltra di me e delle volte casco in tentazione. Per arrivare ad essere una persona matura, bisogna sbagliare. Ma proverò a migliorare”.