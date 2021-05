Renard: “Hakimi è sempre stato il più veloce e può giocare davanti, dietro, a destra e a sinistra”

Inter, l’ex allenatore del Marocco dal 2016 al 2019 Renard ha voluto dare la sua opinione sul calciatore dell’Inter Achraf Hakimi. Il tecnico lo ha paragonato a Joao Cancelo

INTER RENARD SU HAKIMI/ L'ex allenatore del Marocco Herve Renard, è stato intervistato da 'L'Equipe' per avere un parere su Achraf Hakimi. Queste le sue dichiarazioni in merito al giocatore nerazzurro: "Nasser Larguet, ex direttore tecnico della nazionale marocchina, mi aveva parlato di lui. È arrivato una prima volta in ritiro senza giocare, in punta di piedi. L'ho riconvocato in seguito perché ho scoperto un ragazzo interessante, un po' riservato ma con qualità eccezionali. È sempre stato il più veloce nei test, può giocare davanti, dietro, a destra e a sinistra.

E poi, 10 gol per lui non sono un obiettivo così irraggiungibile. Se dovessi paragonarlo a qualcuno, direi Joao Cancelo. Anche lui sa usare ambedue i piedi, è veloce e tecnico e sa inserirsi in mezzo”. In questo momento l’ex difensore francese è il commissario tecnico della nazionale dell’Arabia Saudita dal 2019, mentre ha allenato la Nazionale del Marocco dal 2016 fino appunto al 2019.