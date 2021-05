By

Calciomercato Inter: l’agente di Emerson Palmieri dopo la vittoria della Champions League del Chelsea ha parlato del futuro del giocatore

Emerson Palmieri è da tempo un giocatore che piace all'Inter che è alla ricerca di un laterale mancino di qualità. Anche con l'addio di Antonio Conte e l'approdo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra questo interesse potrebbe rimanere invariato. In più, l'agente dell'italobrasiliano ha aperto ad un ritorno in Italia dell'attuale calciatore del Chelsea.

Calciomercato Inter, agente Emerson: “Se ci fosse l’opportunità, vorrebbe tornare”

Fernando Malta, agente di Emerson Palmieri, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ si è espresso in particolare sul possibile ritorno in Italia dell’esterno della Nazionale italiana. Le sue parole:

“Emerson? Per il suo legame con la Nazionale è stato spesso accostato a club importanti come Juventus, Inter e Napoli. Quando inizia una finestra di mercato, ci sono sempre voci sul suo conto. In Serie A è dove ha fatto il salto di qualità. Se ci fossero tutti i presupposti, se ci fosse lo scenario ideale, sarebbe contento di tornare. Emerson, comunque, ha attratto attenzioni di altri campionati e di altri grandi realtà continentali, valuteremo”.