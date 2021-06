L’Atletico di Simeone si muove in maniera concreta per Lautaro Martinez. Rifiutata dall’Inter la prima proposta, adesso il possibile rilancio degli spagnoli

Lautaro Martinez è, insieme ad Hakimi, il big dell’Inter più corteggiato sul calciomercato. Le ultime indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’ dicono che l’Atletico Madrid sia passato dalle parole ai fatti formulando una proposta concreta per il cartellino del numero dieci. Una proposta, la prima in assoluto tra i 40 e i 50 milioni di euro. La risposta di Marotta e soci è stata però negativa: l’argentino non è incedibile, come del resto nessuno lo è in casa Inter, ma servono sugli 80-90 milioni di euro. Con queste cifre la plusvalenza sarebbe davvero maxi, visto che a bilancio l’ex Racing ‘pesa’ appena 9 milioni.

Calciomercato Inter, rilancio Atletico per Lautaro: soldi e contropartita

Simeone è un grande estimatore di Lautaro fin dai tempi in cui indossava la maglia del Racing e per questo si può prevedere un rilancio dell’Atletico, a proposito di rilanci occhio pure al Barcellona vista la stima di Messi, comprensiva di contropartita tecnica. I ‘Colchoneros’ potrebbero mettere sul piatto sempre 40-50 milioni di euro cash più, stavolta, il cartellino di uno dei suoi calciatori. Per esempio del brasiliano Renan Lodi, valutato sui 30-35 milioni considerato che l’Inter necessita di un rinforzo sulla corsia mancina. Oppure di Trippier in ottica addio Hakimi, anche se l’inglese sarebbe poco funzionale al 3-5-2. Su Lautaro, ricordiamo, risultano esserci pure Real Madrid e Manchester City.