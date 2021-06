Le ultime news Inter mettono in evidenza un calciatore nerazzurro alle prese con il Coronavirus

Arturo Vidal ricoverato in ospedale a causa della positività al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso calciatore dell’Inter, impegnato in Sudamerica col Cile nelle gare di qualificazione al Mondiale in Qatar, attraverso i suoi profili social. “Purtroppo nei controllo di oggi ho scoperto di essere risultato positivo al Covid dopo che un amico, asintomatico, è risultato positivo in un controllo preventivo – le parole del centrocampista cileno – Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo ìLa Roja de Todosì. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, se potete farlo: vaccinatevi”.

Calciomercato Inter, Vidal

Per Vidal questo appena cominciato potrebbe essere l’ultimo mese in maglia nerazzurra. L’Inter vuole disfarsene per via del suo elevato ingaggio – 6,5 milioni di euro netti, 8,5 lordi ‘grazie’ al Decreto Crescita – tanto che si parla di addio o più precisamente di una risoluzione consensuale del contratto che però farebbe registrare una minusvalenza dato che a bilancio il classe ’87 ex Juve e Barcellona ha un ‘peso’ di poco inferiore al milione di euro. Il club più interessato a lui è il Marsiglia di Sampaoli che fu CT del Cile.