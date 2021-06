Achraf Hakimi è destinato a lasciare l’Inter per trasferirsi al Paris Saint-Germain col quale avrebbe già raggiunto un accordo

A meno di sorprese clamorose Achraf Hakimi lascerà l’Inter dopo nemmeno un anno dal suo arrivo. Destinazione, naturalmente, Paris Saint-Germain col quale i nerazzurri sono in trattativa, una trattativa che dovrebbe andare in porto sulla base di 70-80 milioni di euro bonus inclusi. Il tutto è avviatissimo, stando a ‘Tuttosport’ i parigini avrebbero peraltro già raggiunto una intesa con il laterale marocchino arrivato dal Real Madrid per circa 42 milioni di euro più bonus. Intesa da 8 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, per un totale quindi di ben 40 milioni netti. Parliamo di una proposta irrinunciabile.

Calciomercato Inter, 120 milioni per Hakimi: Lautaro l’altro possibile cessione ‘illustre’

Tra cartellino e ingaggio, dunque, il club transalpino investirebbe per Hakimi qualcosa come 110-120 milioni di euro, molto più considerando lo stipendio al lordo. Il classe ’98 rischia comunque di non essere l’unica cessione ‘illustre’ da parte di un’Inter sempre in grande difficoltà sul piano economico-finanziario. L’altro ‘sacrificato’ potrebbe essere Lautaro Martinez, per il quale può esserci un rilancio del Barcellona. Al momento, però, sull’argentino sono forti Real Madrid e soprattutto Atletico. Staremo a vedere.