Si potrebbe aprire un canale di mercato fra Juventus e Inter anche per ragioni di bilancio. I possibili scambi tra bianconeri e nerazzurri

L’Inter ha di fatto spodestato la Juventus dalla vetta del calcio italiano grazie allo scudetto vinto in questa stagione con grande merito, e con ben 4 turni d’anticipo. Al contrario i bianconeri sono reduci da un’annata complessa risolta solamente sul finale da una vittoria in Coppa Italia e dal quarto posto strappato a fatica. I destini di Inter e Juventus potrebbero presto incrociarsi nuovamente ma al di fuori del terreno di gioco, sul campo del calciomercato. Il giornalista sportivo Luca Momblano di ‘Top Calcio 24’ ha infatti evidenziato: “E’ stato aperto un canale tra Inter e Juve per uno scambio”. I buoni rapporti tra i presidenti Agnelli e Zhang, insieme anche all’addio alla Juventus di Paratici, non in buoni rapporti con Marotta, potrebbero agevolare eventuali affari. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, asse con la Juventus: da Dybala ad Eriksen e Brozovic

Proprio a ‘Top Calcio 24’ sono state avanzate anche alcune ipotesi, sostenendo che si potrebbe aprire un canale di mercato fra Juve e Inter anche per ragioni di bilancio. Allegri e Marotta hanno ancora rapporti eccellenti, e in chiave bianconera si fanno i nomi di Brozovic ed Eriksen, il primo soprattutto un pallino dell’allenatore livornese. Mentre per l’Inter il nome è sempre quello di Dybala che ha l’ostacolo ingaggio ed è grande pupillo dello stesso Marotta. Attualmente l’argentino percepisce 7 milioni e ne vorrebbe 10-12.

In caso di addio Lautaro proprio il numero 10 della Juve potrebbe anche essere il sostituto ideale. I bianconeri potrebbero provare ad approfittare del momento no dell’Inter offrendo magari Bernardeschi in cambio di Brozovic oppure di Eriksen. Mentre Momblano ha evidenziato anche: “Ma non escludo che il dialogo con l’Inter possa riguardare giocatori di seconda fascia come possono essere Frabotta o Dimarco”. In serata, sempre su ‘TopCalcio24’, è stata avanzata anche la possibilità di uno scambio “fra Cuadrado e Marcelo Brozovic, uno scambio ‘logico’ visto che all’Inter serve un sostituto di Hakimi e alla Juve un playmaker”