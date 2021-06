Sfuma definitivamente la pista legata a Olivier Giroud che rinnova ufficialmente con il Chelsea. Arrivato il comunicato

Olivier Giroud nelle ultime settimane era stato accostato con forza e decisione al Milan come vice Ibrahimovic, mentre nelle scorse sessioni di mercato fu avvicinato all'Inter all'epoca allenata da Antonio Conte. Il centravanti francese però resterà ancora al Chelsea. Il club inglese ha ufficializzato il rinnovo fino a giugno 2022. Sfuma così l'ipotesi di un trasferimento in Italia a parametro zero.

Calciomercato Inter, UFFICIALE: rinnovo per Giroud

L’ad dei Blues, Marina Granovskaia ha affermato: “Olivier ha rivestito un ruolo cruciale in alcuni dei momenti più importanti di questo club. Dal suo contributo alla conquista della FA Cup nel 2018, agli 11 gol con cui ha spianato la strada per la vittoria dell’Europa League nel 2019”.

Ha poi concluso: “Ha continuato a segnare reti importanti e non possiamo dimenticare l’aiuto che ci ha dato contro l’Atletico Madrid in questa stagione lungo la strada per la conquista della Champions. Con così tanto ancora da giocarci c’era solo una decisione che potessimo prendere quando abbiamo esercitato l’opzione di rinnovo del suo contratto ad aprile”.