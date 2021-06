Calciomercato Inter: un altro titolare dei nerazzurri in estate potrebbe lasciare Milano per approdare in Premier League. Di chi si tratta

Alcuni dei giocatori più importanti dell’Inter, veri e propri protagonisti della squadra che in questa stagione si è laureata Campione d’Italia, hanno ricevuto offerte importanti da top club europei. Su tutti Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Achraf Hakimi. Un altro giocatore, però, se arrivasse l’offerta giusta potrebbe partire: si tratta di Christian Eriksen. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen torna in Inghilterra: West Ham e Arsenal su di lui

Christian Eriksen ha risalito le gerarchie negli ultimi mesi della gestione di Antonio Conte. Ma come tutti i titolari dell’Inter, a causa delle difficoltà economico-societarie del club potrebbe partire in estate, ovviamente per un’offerta congrua alle sue qualità e indiscutibili. Non è quindi da escludere un ritorno in Premier League. Arsenal e West Ham sono molto interessate e l’Inter potrebbe lasciarlo andare per un’offerta che si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Cifra non inarrivabile, soprattutto per i club inglesi. L’ostacolo principale rimane l’ingaggio. Eriksen all’Inter guadagna oltre 7 milioni netti a stagione che risultano essere meno pesanti per la ‘Beneamata’ grazie al Decreto Crescita che però non riguarda la Gran Bretagna. Se il centrocampista danese non accetta di abbassarsi l’ingaggio, quindi, difficilmente avrà vita lunga una trattativa del genere.