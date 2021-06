Apolloni: “Bastoni l’ho visto giocare ed ha avuto una crescita notevole”

Inter, l’ex difensore Gigi Apolloni ha voluto dare la sua opinione sull’operato di Roberto Mancini nella Nazionale italiana. Inoltre ha dato il suo parere molto positivo sul calciatore della squadra nerazzurra Alessandro Bastoni

INTER APOLLONI INTERVISTA/ L’ex giocatore e ora allenatore Gigi Apolloni, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio per dare la sua opinione sulla Nazionale italiana. L’ex difensore, in attesa di una nuova panchina dopo il suo esonero quando allenava il Modena nel 2019, ha esordito così: “Visto l’andamento l’Italia la metterei tra le prime quattro dei prossimi Europei. Mancini ha fatto un lavoro straordinario, ricostruendo la passione dei tifosi per la Nazionale grazie ai risultati e al modo in cui li ha ottenuti”.

Gli hanno fatto notare, che non ci sono nuovi difensori giovani ma lui ha risposto: “Però c’è Bastoni, che ho visto giocare con l’Inter ed ha avuto una crescita notevole. La forza dell’Italia sono sempre stati i difensori ma il calcio si è evoluto e ha portato nuovi concetti, anche tra i difensori. Si punta più sul costruire che sul distruggere, però ci vuole tempo… Un altro di affidamento che abbiamo è Acerbi, chi può venire fuori è anche Rugani. I giocatori ci sono, il fatto è anche che di italiani ce ne sono sempre meno nelle nostre squadre. Si dovrebbe dare loro maggiori opportunità di crescita, in maniera genuina”.