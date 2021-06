De Cler: “Penso che De Vrij meriti di indossare la fascia di capitano dell’Olanda”

Inter, l’ex calciatore olandese Tim de Cler ha voluto dare la sua opinione sul difensore nerazzurro Stefan De Vrij. L’ex giocatore ha confermato l’importante crescita del difensore interista

Stefan de Vrij (Getty Images)INTER DE CLER SU DE VRIJ/ Tra meno di una settimana, inizierà la 16esima edizione del Campionato Europeo di calcio. L’ex difensore della Nazionale olandese Tim de Cler, è stato intervistato da Rtv Rijnmond. L’ex giocatore, ha voluto esaltare l’importanza della presenza al centro della difesa della squadra ‘Orange’ di Stefan De Vrij. Queste le sue dichiarazioni: “Stefan è arrivato al Feyenoord giovanissimo, ma già si vedeva che aveva intelligenza calcistica. Può giocare in tanti modi diversi ed è cresciuto davvero tanto. È un bravo ragazzo e un vero giocatore di squadra, uno dei leader di questa Nazionale. Penso che meriti di indossare la fascia di capitano”. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Il calciatore nerazzurro, in questo europeo, dovrà innanzitutto non far rimpiangere il giocatore del Liverpool Virgil Van Dijk e poi, cercare di dimostrare di poter essere lui e non De Light il titolare, anche al rientro del calciatore della formazione di Jurgen Klopp.