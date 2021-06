L’Inter non perde tempo e si guarda intorno in caso di addio di Hakimi. Sacrificio e possibile affare col Barcellona. La situazione

In casa Inter il mercato della prossima sessione è già ampiamente condizionato dalla nuova politica di gestione dei costi della società meneghina, che come primo effetto ha prodotto il divorzio da Antonio Conte. I tifosi nerazzurri temono di perdere alcuni dei propri beniamini, a partire da Achraf Hakimi, spesso accostato al Paris Saint Germain. Per questo motivo la società di Zhang si starebbe già muovendo a caccia di un papabile erede in caso di bisogno. Occhio in questo senso al brasiliano Emerson Royal, appena riscattato dal Barcellona comuque disposto a rivederlo. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Rilancio Barcellona per Lautaro: possibile doppia contropartita

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, con Inzaghi il nuovo bomber | Ritorno di fiamma in Serie A

Calciomercato Inter, de Vrij sacrificio per Emerson: scambio col Barcellona

L’esterno del Barça ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe mettere in piedi un altro tipo di affare. Non solo Lautaro Martinez infatti, il Barcellona potrebbe offrire lo stesso Emerson per arrivare all’olandese Stefan de Vrij.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, c’è l’addio | ‘Offerto’ lo scambio

Le due società nel caso potrebbero mettere su uno scambio alla pari, come sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it, sui 25-30 milioni di euro con plusvalenza da 23-28 milioni per l’Inter visto che de vrij a bilancio pesa solo per 2 milioni. Raiola ha eccellenti rapporti con il presidente Laporta e può arrivare a prescindere dalla permanenza o meno di Koeman in panchina.