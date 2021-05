Calciomercato Inter: Lautaro non è ancora certo della sua permanenza in nerazzurro. Inzaghi pronto ad un ritorno (quasi) alle origini

Lautaro Martinez a breve dovrà firmare il rinnovo di contratto con l’Inter che sembra essere ad un passo. Il centravanti nerazzurro insieme a Romelu Lukaku forma una delle coppie d’attacco più importanti e decisive d’Europa. A causa delle difficoltò economico-societarie della ‘Beneamata’ qualcosa potrebbe però cambiare. In caso di addio dell’attaccante sudamericano, potrebbe arrivare un giocatore ‘alla Correa‘. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, se lascia Lautaro Inzaghi chiederà un rinforzo ‘diverso’

Lautaro Martinez non ha ancora prolungato il suo contratto, sulla base di 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con l’Inter. In caso di passi indietro nella trattativa, potrebbero arrivare offerte importanti dalla Spagna, Atletico, Real Madrid e Barcellona su tutte, per lui. In particolare, il suo agente è stato a Madrid negli scorsi giorni. In questo caso, l’Inter potrebbe anche valutare un altro profilo, pure diverso dal giocatore argentino.

Il neo tecnico dei nerazzurri vorrebbe puntare su un giocatore dalle qualità di Joaquin Correa. Un attaccante in grado di giocare non solo come seconda punta ma anche da trequartista e ala sinistra e dotato di ottima visione di gioco; abile anche nel dribblare gli avversari e ripartire velocemente in contropiede. Difficile che possa arrivare proprio ‘El Tucu’. Ma in caso di addio di Lautaro, il profilo ideale per Inzaghi è chiaro.