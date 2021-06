Calciomercato Inter: si accende il derby con il Milan per una giovane promessa che piace sia ai nerazzurri che ai rossoneri. I dettagli

L’Inter, nonostante la necessità di fare cassa per tenere dritto il bilancio, non starà ferma sul mercato. Sono tanti i giocatori che piacciono ai nerazzurri, e tra questi c’è pure Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo piace molto a Marotta e colleghi ma la competizione per il giocatore non manca assolutamente: come, ad esempio, quella del Milan. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Milan su Raspadori: c’è già l’offerta

Giacomo Raspadori non piace solo all’Inter. Il talento italiano classe 2000 ha attirato a sé anche il Milan. Oltre a Giroud o comunque a un bomber di grande esperienza, i rossoneri vorrebbero ingaggiare anche un attaccante giovane e talentuoso, c’è chi dice proprio il centravanti del Sassuolo che in questa stagione ha fatto così bene da essere convocato anche in nazionale dal ct Roberto Mancini.

E i nerazzurri? Come detto, piace molto a Marotta e soci ma non sono arrivate offerte al momento e, in più, è un’idea per il post Lautaro Martinez. Per il Milan sarebbe invece il giocatore ideale e, infatti, Maldini ha già presentato un’offerta al club neroverde: 12 milioni di euro più l’esterno norvegese Hauge.