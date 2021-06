L’Inter valuterà in estate offerte che arriveranno per i giocatori nerazzurri. Una di queste potrebbe giungere dal Bayern Monaco, i dettagli

Ivan Perisic potrebbe essere uno dei sacrificabili dell’Inter in vista della sessione stiva di calciomercato. Questo per ridurre i costi e limitare i danni economici che, fino a qui, per i nerazzurri sono stati importanti. Il giocatore croato, che è stato offerto a vari club tedeschi e a cui piacerebbe coronare il sogno di approdare in Premier League, potrebbe tornare dove ha vinto tutto: ovvero al Bayern Monaco. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Perisic al Bayern Monaco è possibile: i dettagli

Confermata l’anticipazione di Interlive da ‘tz.de’, Ivan perisic potrebbe fare ritorno al Bayern Monaco. Sorprendente, dato che i bavaresi nel medesimo ruolo dispongono di Sané, Gnabry e Coman. Tuttavia, questi tre elencati hanno spesso qualche problema fisico di troppo. Il laterale mancino in forze alla ‘Beneamata’, quindi, potrebbe rappresentare un jolly veramente importante per i Campioni di Germania.

Anche perché, al Bayern, Perisic ha lasciato ottimi ricordi. Se questa storia terminasse al meglio, i nerazzurri avrebbero una delle ultime, se non l’ultima, chance di monetizzare con il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2022. Ivan Perisic, quando meno te lo aspetti… arriva il Bayern Monaco.