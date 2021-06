L’esterno austriaco torna all’Inter dopo l’esperienza in prestito al Borussia Moenchengladbach. Possibile ritorno in Bundesliga

Non solo Ivan Perisic, anche Valentino Lazaro potrebbe far ritorno in Bundesliga. Reduce dall’avventura al Borussia Moenchengladbach, che al momento non appare intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo, l’esterno austriaco vanta tanti altri estimatori sempre in Germania. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, c’è stato un sondaggio del Wolfsburg per il 25enne nativo di Graz che, ricordiamo, è atteso protagonista all’Europeo con la sua Nazionale. I ‘Lupi’ si sono appena affidati all’ex Milan van Bommel e disputeranno la prossima Champions League. Per Lazaro, Marotta e soci chiedono almeno 13 milioni di euro, essendo a bilancio per circa 11. Non da escludere un nuovo prestito, considerato che il contratto dell’ex Hertha Berlino scade a giugno 2024.