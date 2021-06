Colonnese: “Inzaghi deve dimostrare di saper gestire un ambiente nuovo”

Inter, l’ex difensore Francesco ‘Ciccio’ Colonnese ha voluto dare il suo parere sull’arrivo in nerazzurro in sostituzione di Antonio Conte di Simone Inzaghi. L’ex calciatore è convinto che sia stata la scelta giusta sia per il tecnico che per il club

INTER COLONNESE SU INZAGHI/ L’ex difensore dell’Inter Francesco ‘Ciccio’ Colonnese, in nerazzurro dal novembre 1997 al luglio 2000, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio, per avere un’opinione sull’approdo in nerazzurro, in sostituzione di Antonio Conte, di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: “Il rapporto con i giocatori è stata la sua forza. Ha vissuto a Roma tanti anni, ha vissuto in questa comfort zone, tutti gli volevano bene, i giocatori lo rispettavano. Ora per lui è una bella prova del nove.