Calciomercato Inter: Hakimi sembra più vicino all’addio che non alla permanenza in nerazzurro. Il sostituto arriva direttamente da Madrid

Achraf Hakimi è al momento uno dei giocatori più appetibili sul mercato. L’Inter continua a chiedere almeno 80 milioni di euro cash. Tuttavia, dopo la prima mossa del Psg, anche il Chelsea si è unito offrendo gli stessi soldi dei parigini (60 milioni). I nerazzurri, quindi, considerando la necessità di vendere, sperano in un’asta. Per quanto riguarda il sostituto di Hakimi, comunque, c’è un nome nuovo per la fascia e arriva direttamente dal Real Madrid: Alvaro Odriozola. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Tutto confermato: accordo Inter-Sporting per Joao Mario

Calciomercato Inter, Odriozola per il post Hakimi: operazione vantaggiosa, i dettagli

Achraf Hakimi potrebbe lasciare l’Inter in estate. In caso di addio, secondo ‘Todofichajes’ i nerazzurri pensano ad Alvaro Odriozola come sostituto dell’esterno destro marocchino. Quantomeno, il giocatore del Real Madrid è l’ultimo nome fatto, dopo quello di Emerson Royal che però vuole rimanere al Barcellona, per la fascia destra. In ‘Blancos’, comunque, Odriozola non ha trovato spazio. L’ex allenatore Zidane gli ha preferito Lucas Vasquez e Carvajal.

LEGGI ANCHE>>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

Nei precedenti due anni ha giocato in prestito al Bayern Monaco. Il suo contratto scade nel 2024 e ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Le ‘Merengues’ accetterebbero di cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto ma Marotta e colleghi la pensano diversamente: vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo.