L’Inter attende di conoscere il futuro di Hakimi mentre sembra sfumare la soluzione Emerson Royal. Annuncio e possibile prolungamento

Occhi puntati su Achraf Hakimi, che appare il candidato numero a partire tra i big a disposizione di Simone Inzaghi. Il marocchino dovrebbe essere il grande sacrificato all’altare dei conti del club, con PSG e Chelsea pronte a tornare alla carica. Intanto l’Inter lavora già sui possibili sostituti, tra i quali spicca Emerson Royal, tornato in auge negli ultimi tempi dopo il ritorno a Barcellona in seguito alla buona avventura in prestito col Real Betis. Si tratta di un laterale capace di giocare a tutta fascia abbinando al meglio entrambe le fasi di gioco con buona efficacia, ma gli ostacoli sono tanti e la trattativa appare destinata a sfumare. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, si complica l’erede di Hakimi: Emerson ancora a Barcellona

Non arrivano buone notizie per l’Inter sul fronte Emerson, calciatore brasiliano su cui il Barcellona pare avere tutte le intenzioni di puntare fortemente. La doccia gelata per i nerazzurri arriva direttamente dal ritiro del Brasile a margine della Copa America, dove lo stesso Royal ha mandato un messaggio d’amore al Barça via Instagram: “Ciao culé, ora sono con la Selezione del mio Paese ma presto saremo insieme. Il Barcellona è il mio sogno d’infanzia, ora questo sogno è realtà”.

Gli ostacoli quindi si fanno importanti, con il classe 1999 che sogna quindi di giocare in blaugrana, e come sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’, anche il Barcellona ha intenzione di andare su di lui riferendo come gli agenti del brasiliano sono volati ieri a Milano per chiarire che il difensore resterà in Spagna. Lo stesso entourage ha già evidenziato col Barça la permanenza del ragazzo con un contratto tra i tre e i cinque anni.