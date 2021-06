Inter: Milan Skriniar è tornato a parlare dei nerazzurri e del suo primo trofeo con un club da protagonista. Un commento anche sul suo futuro

Milan Skriniar è stato indubbiamente un grande protagonista della cavalcata scudetto dell'Inter di Antonio Conte. Oltre ad aver difeso egregiamente la retroguardia nerazzurra, il calciatore slovacco ha messo a segno anche gol pesanti come quello all'Atalanta e al Verona. Adesso prenderà parte con la Nazionale slovacca agli Europei che promettono di essere tanto speciali per lui e per i suoi compagni. Il suo futuro in nerazzurro, comunque, per sua stessa ammissione non è in bilico.

Inter, Skriniar: “Spalletti voleva vincere, Conte ce l’ha fatta. Io voglio rimanere e difendere lo Scudetto”

Milan Skriniar, ai microfoni di ‘Futbal Pravda’ ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter parlando dello scudetto, di Luciano Spalletti, di Antonio Conte e infine del suo futuro. Le sue parole:

“Conte ci ha pian piano instillato la sua visione del calcio. Noi giocatori lo abbiamo seguito, dando tutte le nostre forze per arrivare al risultato. Abbiamo vinto il titolo e anche con un grande vantaggio. Ovviamente anche Spalletti voleva vincere e ha dato il massimo, Conte ha però aggiunto qualcosa in più e ha avuto successo. Nel primo anno con lui abbiamo raggiunto la finale di Europa League, quest’anno abbiamo vinto lo scudetto. Ha svolto un ruolo significativo in questi successi”.

“Addio Conte? Il fatto che se ne sia andato ha sorpreso me e credo anche i compagni con i quali ho parlato. L’ho scoperto solo dopo essere venuto in Slovacchia e ancora non ne conosco i motivi. Futuro? Voglio restare all’Inter e difendere lo scudetto in nerazzurro. Nelle prossime settimane comunque mi concentrerò sulle partite della Nazionale. Le voci di mercato non mi disturbano, non mi distraggono“.