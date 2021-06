Hakimi: il Chelsea ci prova per il marocchino. Conferme sulla permanenza di Vecino

Inter, proseguono le conferme sulla permanenza in nerazzurro del centrocampista Matias Vecino. Dopo che la trattativa per Hakimi con il Psg si è arenata, il Chelsea si è fatto sotto per il marocchino con una proposta interessante

INTER VECINO E HAKIMI AGGIORNAMENTO/ Importanti notizie di mercato in casa Inter arrivano dal Corriere dello Sport. La prima riguarda il centrocampista Matias Vecino, che sembrava, con la permanenza di Antonio Conte, ormai certo di dover lasciare la squadra nerazzurra, ma con l’approdo di Simone Inzaghi questa ipotesi sembra essere accantonata e quindi la ‘Garra Charrua’, come viene soprannominato il centrocampista per la caratteristica sua e dei suoi compagni di nazionale di non mollare mai, resterà in nerazzurro confermando ulteriormente le voci degli scorsi giorni.

Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore

L’altra notizia invece ha riguardato Achraf Hakimi e l’offerta giunta dal Chelsea per il calciatore marocchino. La trattativa con il Psg era arrivata ad un punto morto, con una certa distanza tra la richiesta della squadra milanese di 75/80 milioni di euro e l’offerta del club francese di 50 milioni di euro più bonus. La squadra inglese del presidente Abramovich, avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro cash, più il cartellino di Emerson Palmieri. Si attende la risposta del club milanese.