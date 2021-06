Calciomercato Inter: tanta incertezza attorno ad Alexis Sanchez per il suo futuro in nerazzurro che potrebbe andare avanti ancora. I dettagli

Uno dei giocatori che in estate potrebbe lasciare l’Inter, a causa delle difficoltà economico-societarie del club, è Alexis Sanchez. Il giocatore nerazzurro, che in questa stagione ha contribuito alla conquista del 19° scudetto della storia della ‘Beneamata’, non è sicuro della sua permanenza a Milano nonostante gli ottimi risultati ottenuti: tuttavia, le cose potrebbero prendere una piega diversa da qui a settembre. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, addio Sanchez non sicuro: dipende dall’ingaggio

Nonostante le difficoltà economiche dell’Inter in questo momento, come spiegato pochi giorni fa dallo stesso Presidente Steven Zhang, Alexis Sanchez potrebbe rimanere ancora a Milano. I nerazzurri vorrebbero chiudere con il giocatore cileno, magari con la risoluzione del suo contratto. Tuttavia è un’ipotesi complicata dato che l’attaccante cileno chiederebbe una buonuscita elevata.

In più, esattamente come Vidal, vorrebbe rimanere in Europa a giocare ancora per un club di alto livello. Proprio per questo, non si può escludere una sua permanenza (inzaghi ne sarebbe entusiasta) con tanto di rinnovo fino al 2024. Il motivo? L’attuale contratto scade tra due anni e, in caso di prolungamento, il suo ingaggio potrebbe passare da 7 a circa 5 milioni di euro netti fino, appunto, a giugno 2024.