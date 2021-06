Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano già alla squadra che verrà di Simone Inzaghi che ha chiamato un suo pupillo dei tempi della Lazio

Quanto accaduto a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia, in cui il calciatore danese ha rischiato la vita dato che il suo cuore che per vari minuti si è fermato, tutto il mondo compresa l’Inter è rimasto veramente scioccato. Proprio per questo, in caso di non ritorno sui campi da calcio, i nerazzurri potrebbero tutelarsi quest’estate pensando ad un sostituto di assoluto valore quale Luis Alberto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Inzaghi chiama Luis Alberto: dipende da Eriksen, Sarri e… Lotito

Luis Alberto all’Inter. Questa l’indiscrezione lanciata da ‘Il Messaggero’ quest’oggi. Il fantasista spagnolo, che sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi ha fornito prestazioni veramente di altissimo livello, starebbe seriamente pensando di raggiungere l’allenatore piacentino in nerazzurro. Dopo quanto accaduto ad Eriksen infatti, in caso di non ritorno del talento danese, la ‘Beneamata’ pensa a cautelarsi per il futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il tecnico avrebbe chiamato proprio uno dei suoi più grandi pupilli dell’esperienza biancoceleste.

Trattativa difficile però per tre motivi: in primo luogo, le difficoltà economiche dei nerazzurri che non permettono investimenti particolarmente importanti. In secondo luogo, Maurizio Sarri, nuovo allenatore del club romano, che dovrà tentare di convincere il giocatore a rimanere nella Capitale. Infine, il pugno duro del presidente Claudio Lotito. Dopo il ‘tradimento’ di Inzaghi, difficilmente farà sconti all’Inter ma, anzi, solo prezzi al rialzo. A queste condizioni, quindi, difficile sedersi al tavolo per trattare.