Calciomercato Inter: Alejandro Gomez torna in voga e scatta il derby di Milano tra i nerazzurri e il Milan. I dettagli della situazione

Dopo l’addio all’Atalanta, con tanto di rottura con il tecnico della ‘Dea’ Giampiero Gasperini, Alejandro Gomez detto il ‘Papu’ è ancora considerato un giocatore molto appetibile sul mercato soprattutto per i club italiani. Ad esempio, Inter e Milan sono pronte ad accendere un vero e proprio derby della Madonnina sul mercato. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Facundo Torres-Inter: ecco la situazione

Calciomercato Inter, derby per il ‘Papu’ | I dettagli

‘Papu’ Gomez tra Inter e Milan. L’attuale calciatore del Siviglia potrebbe aver voglia di tornare in Italia e Milano, non troppo lontano da Bergamo dove il giocatore è stato molto bene nell’esperienza all’Atalanta. Secondo l’ultima diretta serale di ‘Rai Sport’, l’Inter vorrebbe far leva su questo per convincere il giocatore a trasferirsi in nerazzurro e regalare un rinforzo con i fiocchi ad Inzaghi.

LEGGI ANCHE>>> Guardiola ci prova | Addio Inter: la Juventus può essere decisiva

La ‘Beneamata’ ha fatto sapere che al momento non vuole muoversi per rimpiazzare Christian Eriksen dopo quanto accaduto in Danimarca-Finlandia. Tuttavia, però, a luglio-agosto qualcosa potrebbe cambiare. Gomez diventerebbe il giocatore preferito da Marotta e colleghi anche per il suo prezzo non troppo elevato rispetto a Luis Alberto. A Gomez pensa anche il Milan di Pioli: derby in atto sul mercato?