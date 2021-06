Tra i big dell’Inter sempre nel mirino dei top club c’è Lautaro Martinez che piace in Premier. L’Arsenal torna alla carica

La politica di ridimensionamento dei costi della società, a partire dagli stipendi, spinge inevitabilmente Marotta e soci a lavorare sulle uscite. Una situazione che espone i big dell’Inter su pubblica piazza ad eventuali assalti, al netto di alcuni tasselli ritenuti incedibili in ogni caso. Tra questi Barella e Lukaku, ma non Lautaro Martinez, che oltre che in Spagna piace sempre e comunque anche in Inghilterra. Al netto di ogni discorso sull’argentino chi lascerà certamente l’Inter è invece Achraf Hakimi, altro assistito di Alejandro Camano che ha recentemente ribadito proprio questo concetto. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, anche l’Arsenal su Lautaro: cessioni e assalto

Nonostante il focus su Hakimi l’Inter non può stare tranquilla su Lautaro Martinez, con il cerchi che si stringe.Solo i top club inglesi sembrano in grado di soddisfare i nerazzurri per l’argentino dal punto di vista economico. Occhio infatti al solito Manchester City di Pep Guardiola per il dopo Aguero ma anche all’Arsenal chiamato a prendere un erede di Aubameyang, oltre che dello stesso Lacazette.

Con un paio di cessioni, inclusa quella di Xhaka alla Roma di Mourinho, i ‘Gunners’ potrebbero presentare all’Inter una proposta di circa 60 milioni di euro, che per i nerazzurri rappresenterebbero una cinquantina di plusvalenze. Lautaro dal canto suo però preferirebbe un top club per puntare alla Champions.