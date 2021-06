Il link tra l’Inter e Fali Ramadani continua ad essere più vivo che mai. Spunta anche un possibile retroscena su Stevan Jovetic

L’Inter continua a lavorare sulla squadra del prossimo anno, andando a puntellare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. Alla corte dell’ex allenatore della Lazio dovrebbe arrivare anche un nuovo attaccante, alla luce della probabile partenza di Pinamonti e delle incertezze su Sanchez. Servirà quindi un altro calciatore offensivo in grado di ricoprire il ruolo di prima o anche seconda punta. Per questa ragione si valutano profili con diverse caratteristiche: da Caicedo al giovane Raspadori fino a Santos Borrè. Spunta però un retroscena su un ex nerazzurro, comunque destinato a fare rientro in Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Agente Eriksen: “Non molla, ma ora deve riposare” | La decisione dell’Inter

LEGGI ANCHE >>> Scambio con Sensi | Si infiamma l’asse: nuovo centrocampista

Calciomercato, Jovetic proposto all’Inter ma andrà da Sarri

A proposito di attacco torna in auge per l’Italia il profilo di Stevan Jovetic, attaccante montenegrino che ha avuto un passato all’Inter e alla Fiorentina. L’ex nerazzurro, che a fine mese si libera a zero dal Monaco, sembra indirizzato verso la Lazio di Sarri, ma potrebbe anche essere (già stato) proposto proprio all’Inter di Zhang a parametro zero.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore

Del resto il suo agente Fali Ramadani sta parlando spesso con il clun meneghino negli ultimi tempi: da Maksimovic a Kostic. Nel caso però l’Inter avrebbe respinto l’ipotesi in quanto Jovetic non è un profilo che interessa. Il montenegrino è nel mirino della Lazio, con l’Atalanta sullo sfondo in caso di addio Ilicic.