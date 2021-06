Dalla Spagna torna di moda l’ipotesi Sensi che potrebbe finire al centro di un maxi intrigo. Idea di scambio: tutti i dettagli

È stata una stagione particolarmente sfortunata quella appena conclusa per Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter continuamente condizionato nel rendimento e nella continuità di impiego dai tanti infortuni. Molteplici i problemi fisici del regista nerazzurro che quando non ha avuto problemi ha anche mostrato sprazzi di talento sufficienti a garantirgli una chiamata in Nazionale. Un nuovo infortunio gli impedirà però di prendere parte alla spedizione agli Europei dell’Italia di Mancini, mentre l’Inter dal canto suo è chiamata a fare alcune valutazioni sul suo futuro milanese. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, sondaggio dalla Germania per Lazaro

Calciomercato Inter, asse col Betis: scambio per Sensi

Intanto Sensi continua ad avere molto mercato, e Marotta e soci ci pensano. Nello specifico il Real Betis è da tempo a caccia di una mezzala tecnica, e oltre allo juventino Arthur, piace proprio il centrocampista dell’Inter. I nerazzurri valutano la cessione, ma il club iberico potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto o più precisamente uno scambio con William Carvalho, il tutto mantenendo sempre lo stesso tipo di formula, ovvero titolo temporaneo con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Nandez vicinissimo all’Inter: cinque contropartite al Cagliari

L’Inter dal canto suo per portare a compimento l’affare preferirebbe Nabil Fekir, che però il Betis punta a cedere a titolo definitivo per fare cassa con il suo eventuale addio.