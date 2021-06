Goal of the season: ecco le magnifiche quattro che si contenderanno il premio

Inter, entra nel vivo la scelta del Goal of the season dell’annata nerazzurra. Nella scorsa stagione sono state ben 101 le reti messe a segno dalla squadra di Antonio Conte e ora sono rimaste solo quattro candidate per la vittoria finale

INTER GOAL OF THE SEASON/ Nella scorsa stagione, sono state ben 101 le reti messe a segno dalla squadra nerazzurra. Non è stato sicuramente facile scegliere le otto più belle da far votare ai tifosi. Ma adesso si è arrivati al momento clou, con la scelta delle due reti finaliste. Ma vediamo nel dettaglio come sta andando questa particolare competizione per la scelta del Goal of the season, per quanto riguarda l’Inter. La prima semifinale vedrà scontrarsi la rete di Romelu Lukaku nel derby e quella di Achraf Hakimi contro la Roma, mentre l’altra semifinale vedrà sfidarsi la punizione di Christian Eriksen contro il Milan e la rete di Nicolò Barella contro la Juventus. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Ha detto sì alla proposta dell’Inter | Firma nei prossimi giorni

LEGGI ANCHE >>> Giorni decisivi per l’addio di Hakimi | Psg pronto al rilancio: le ultime

Gli altri quattro gol che sono stati eliminati nel turno precedente sono stati: il destro al volo di Barella contro il Cagliari, lo stacco di testa di Lautaro contro il Torino, il destro al volo di Sanchez contro la Sampdoria e il destro a giro di Lautaro contro la Fiorentina. I voti, potranno essere dati tramite le stories su Instagram del profilo ufficiale della squadra meneghina.