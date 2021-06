Inter: il futuro del giocatore nerazzurro Christian Eriksen dopo quanto accaduto in Danimarca-Finlandia è veramente in bilico. I dettagli

Enrico Castellacci, medico della Nazionale italiana Campione del Mondo del 2006, ha forti dubbi sul ritorno in campo di Christian Eriksen dopo quanto successo in Danimarca-Finlandia in cui al giocatore dell'Inter si è fermato il cuore per diversi minuti. Le sue parole all'Ansa sono chiare.

Inter, Castellacci: “Eriksen difficilmente in campo in Serie A, in Europa…”

“Premessa: non conosco la diagnosi, e possiamo parlare solo in linea teorica. L’impianto di un ICD è giusta, direi un atto dovuto per chi ha avuto un’aritmia come la sua. Bisognerà capire bene quale è la patologia, ma andare in campo con un defibrillatore sottocutaneo espone a rischi. Una pallonata o un contrasto possono mettere fuori uso un meccanismo che con una scossa elettrica interviene in caso di arresto cardiaco“.

“Ritorno in campo? Mi auguro che la diagnosi precisa e i protocolli cardiologici per l’idoneità possano chiarire. Ma in Italia siamo molto più attenti del resto del mondo nel concedere l’idoneità atletica, e non so se la coscienza o la ratio medica potranno dare risposta a questi dubbi. quattro minuti prima era perso, un minuto dopo si valuta se può tornare a giocare.“.