L’Atletico Madrid non molla Lautaro: 80 milioni di euro

L’Atletico Madrid non molla Lautaro. Simeone è sempre più convinto che si tratti del giocatore ideale per rinforzare ancora di più l’Atletico, un giocatore adatto a fare coppia con Suarez. L’Inter non vuole cederlo ma non è escluso che il club madrileno possa offrire una ricca offerta impossibile da rifiutare: secondo As, l’Atletico potrebbe offrire circa 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore