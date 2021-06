Marusic: rinnovo difficile se non si troverà l’accordo andrà sul mercato. L’Inter c’è, ma non è l’unica

Inter, il calciatore della Lazio Adam Marusic è in trattativa con la squadra capitolina per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Per il momento c’è distanza tra le parti e qualora non trovassero l’accordo anche la società nerazzurra potrebbe inserirsi

INTER MARUSIC AGGIORNAMENTO/ Il calciatore della Lazio Adam Marusic, è stato uno dei più positivi della stagione della squadra romana. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e la società bianco-azzurra sta discutendo il rinnovo. Per il momento, come ha spiegato ‘Repubblica’, c’è distanza tra le parti e quindi è possibile che, qualora non si riuscisse a trovare un accordo, il calciatore possa essere messo sul mercato. Lo stipendio del giocatore è di 900.000 euro annui, ma nei prossimi giorni sembra che la trattativa per il rinnovo possa entrare nella sua fase finale. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

In caso di cessione, la Lazio lo valuta intorno ai 30 milioni di euro e ci sono almeno quattro club pronti ad iniziare una trattativa, tra cui c’è anche la squadra nerazzurra. Nella scorsa stagione il giocatore è stato autore di due reti e vanta 36 presenze in campionato su 38