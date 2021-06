Torres: “Il giocatore che mi ha sorpreso di più della Nazionale uruguaiana è Vecino”

Inter, il giovane calciatore del Penarol e della Nazionale uruguaiana Facundo Torres ha avuto parole di elogio per il centrocampista nerazzurro e suo compagno in nazionale Matias Vecino

La giovane promessa del Penarol Facundo Torres, che tra l’altro è stato accostato anche alla squadra nerazzurra, scenderà in campo sabato 19 giugno con l’Uruguay per sfidare l’Argentina in Copa America. Il giocatore ha avuto parole di elogio per il suo compagno di nazionale Matias Vecino del quale ha detto: “Il giocatore che mi ha sorpreso di più della Nazionale uruguaiana è Vecino. Non ho mai giocato con lui ma l’ho visto tante volte in tv: mi ha stupito il suo livello“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Il calciatore è un esterno destro molto tecnico e il club nerazzurro avrebbe già fatto una prima offerta di 12 milioni di euro. La Nazionale uruguaiana, è stata inserita nel gruppo B della manifestazione che si sta svolgendo in Brasile, insieme ad Argentina, Bolivia, Cile e Paraguay. Le prime quattro di ogni girone accedono ai quarti di finale ad eliminazione diretta.