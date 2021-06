Inter: Walter Mazzarri si è espresso sui nerazzurri e sul suo passato da tecnico della ?Beneamata’ non proprio fortunatissimo. Le sue parole

Walter Mazzarri, ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ ha toccato svariati argomenti tra cui i risultati che ha raggiunto nella sua carriera da allenatore menzionando pure la sua esperienza a Milano:

“Reggina agguantata una salvezza storica, con il Livorno ritorno in Serie A dopo 55 anni, Sampdoria rinata, ho preso il Napoli al sest’ultimo posto e l’ho riportato in Champions League. Quinto con l’Inter in un momento storico difficile per il club e a Torino il record dei 63 punti. Un rimpianto? Con il senno di poi, proprio quello di essere arrivato in nerazzurro, il posto giusto ma nel momento sbagliato“.