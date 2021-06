Domenico Berardi è uno dei trascinatori dell’Italia in questo Europeo e ciò comporta un ritorno di fiamma di mezza Europa in ottica mercato. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, oltre al sogno Inter, alcuni top club della Premier League ci stanno pensando: si tratta di Tottenham, Leicester e Liverpool, club che possono far alzare la posta per quanto riguarda la valutazione generale.

