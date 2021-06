Calciomercato Inter: Alessandro Florenzi piace tanto ai nerazzurri e alla Juventus, ma i club che vorrebbero accaparrarselo sono tantissimi

Alessandro Florenzi piace a tanti club. Nonostante l’improbabile riscatto da parte del Psg, con il calciatore italiano che farà ritorno alla Roma questa estate, non mancano le pretendenti. In Italia piace davvero molto a Inter e Juventus. Anche all’estero è un giocatore graditissimo.

Soprattutto in Inghilterra dove alcuni club di Premier League sarebbero pronti a provarci concretamente. Difficile dire quale sarà la prossima destinazione del terzino destro, ma sicuramente la scelta non manca: la ‘sua’ Roma spera, magari, in un’asta quest’estate. Anche perché ad oggi di tenerlo non sembra che se ne parli nemmeno.