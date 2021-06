Il campionato Europeo sta mettendo in luce ulteriormente alcuni big dell’Inter. Pronto un triplo assalto per i top player di Inzaghi

Occhi puntati su Euro 2020 che sta mettendo ulteriormente sotto i riflettori alcuni dei big dell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo un’annata straordinaria conclusa con la vittoria dello scudetto, i top player nerazzurri hanno raggiunto le rispettive nazionali impegnati tra Europei e Copa America per concludere al meglio l’annata. Un vetrina in particolare quella di Euro 2020 che potrebbe portare anche ad un maxi assalto ad alcuni dei big del club di Zhang che dovrà alzare presto la guardia. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, triplo assalto: nel mirino de Vrij, Skriniar e Barella

Grande impatto di Milan Skriniar, autore di un gol decisivo nella vittoria della sua Slovacchia contro la Polonia di Lewandowski. Una rete e una prestazione che hanno messo ulteriormente in luce il difensore nerazzurro, che è sempre sul taccuino di Liverpool e Tottenham pronte a metter sul banco 35 milioni di euro. Occhio anche ad eventuali assalti per Barella da parte del Real Madrid di Carlo Ancelotti, con un’offerta da 50 milioni più eventuale contropartita tecnica.

Infine per l’olandese de Vrij, occhio a Barcellona e Chelsea coi catalani che potrebbero offrire sui 25 milioni di euro o uno scambio con Emerson Royal. Triplo assalto totale da 110 milioni di euro per i gioielli di Inzaghi.