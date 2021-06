Hakimi: il Chlesea abbandona l’asta con il Psg e punta su un profilo della Premier League

Inter, il Chelsea sembrerebbe aver deciso di non proseguire la sfida a distanza con il Psg per riuscire a portare in Inghilterra il calciatore nerazzurra Achraf Hakimi. Il tecnico Tuchel ha chiesto il giocatore del Wolverhampton Traoré

INTER HAKIMI AGGIORNAMENTO/ Notizia di mercato che arriva dall’Inghilterra, anche se è stata ripresa dal quotidiano spagnolo As e che potrebbe far felici i tifosi nerazzurri, un pochino meno i dirigenti della squadra milanese. Secondo il mass media, sembrerebbe che il Chelsea abbia deciso di togliersi dall’asta per Hakimi con il Psg e puntare su un altro profilo per la fascia destra.

Il tecnico Thomas Tuchel, si ‘accontenterebbe’ di Adana Traoré del Wolverhampton, che piace però al Leeds. Il club di Bielsa, ha già formalizzato un’offerta di 40 milioni di euro, quindi una cifra molto inferiore rispetto agli 80 milioni di euro richiesti dalla squadra milanese per l’ex Borussia Dortmund, che il club di Abramovich può tranquillamente superare. Per quanto riguarda la società nerazzurra quindi, niente asta tra la formazione inglese e quella francese, come magari sperava Beppe Marotta, anche se il dirigente dell’Inter è sempre stato irremovibile e, sia in caso di un acquisto o di una vendita di un giocatore, indica un valore e non si discosta mai molto da quello indicato.