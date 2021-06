Inter: l’ex tecnico dei nerazzurri Antonio Conte è tornato a parlare esprimendosi su quanto accaduto a Christian Eriksen e sul suo futuro

Antonio Conte, dopo aver lasciato l'Inter alla fine di questa straordinaria stagione terminata con la conquista del 19° scudetto a tinte nerazzurre, ai microfoni di 'Rai Radio 1' è tornato a rilasciare dichiarazioni. Il tecnico leccese si è espresso principalmente su quanto accaduto a Christian Eriksen e sul suo futuro tutto decisamente da scrivere.

Inter, Conte: “Eriksen adesso deve vivere e basta. Futuro tra casa e famiglia, situazione non voluta”

“Eriksen? Sono stati momenti orribili che ho vissuto da solo purtroppo. Sono momenti in cui vorresti avere qualcuno a fianco. E’ accaduto qualcosa di brutto, ci saremmo rimasti male per chiunque ma se sei stato un anno e mezzo con una persona e la vedi con gli occhi sbarrati stai male. Mi ha colpito in maniera profonda. Sono contento perché si è risolta nella maniera migliore, Christian è tornato a vivere ed è la cosa più importante“.

“Oggi la cosa più importante è vivere, il calcio verrà dopo. Futuro? Sarà un anno in cui cercherò di studiare, vedrò calcio e approfondirò determinate situazioni. Cercherò di sfruttare nel migliore dei modi una situazione non voluta. Va bene così, magari sfrutterò il periodo per stare di più con la famiglia e al tempo stesso lavorare. Come dico sempre il calcio è in evoluzione e va avanti”.